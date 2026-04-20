20日14時現在の日経平均株価は前週末比457.84円（0.78％）高の5万8933.74円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は682、値下がりは830、変わらずは58。 日経平均プラス寄与度トップはＳＢＧ で、日経平均を181.02円押し上げている。次いでファストリ が68.39円、中外薬 が50.18円、ファナック が44.42円、レーザーテク が28.43円と続く。 マイナス寄与度は102.58円の押し下げでアドテスト がトップ。以下