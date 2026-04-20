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★お手頃なのに満足感たっぷり！話題のチェーン店でプチごほうび！★ ＜出演者＞小島奈津子・白石美帆・くわばたりえ（クワバタオハラ）＜今回ご紹介した店舗＞◎トマト＆オニオン足立入谷店東京都足立区入谷５丁目 ★メガトンハンバーグ１９３５円★石焼煮込みハンバーグ（リッチデミグラスソース）１１５４円★ねぎ塩レモンハンバーグ １０９９円★アメリカングリルチキンステーキ ごろごろにんにく１０９９円