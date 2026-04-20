元卓球選手の福原愛さんの出産報告に中国のファンからも祝福コメントが寄せられた。福原さんは2016年に台湾の卓球選手の江宏傑（ジアン・ホンジエ）さんと結婚し、翌年に長女を、19年に長男を出産。21年に江さんと離婚し、昨年は一般男性と再婚して第3子を妊娠中であることを明らかにしていた。こうした中、福原さんは自身の公式サイトに掲載した17日付の文章で無事出産したことを報告。「おかげさまで母子ともに健康で、穏やかに