20日（月）にセリエA男子プレーオフ5位決定戦の準決勝第1戦が行われ、大塚達宣とマサジェディ翔蓮が所属するミラノはモデナとアウェーで対戦した。 レギュラーシーズン（RS）を終えプレーオフの戦いへと入っているセリエA。RS7位のミラノはプレーオフの準々決勝でRS2位のヴェローナに敗れ、5位決定戦へと回っている。 その5位決定戦には、プレーオフの準々決勝で敗退