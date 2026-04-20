17日（金）、V.LEAGUE WOMEN（Vリーグ女子）のリガーレ仙台は、オポジットの加藤彩夏（31）とリベロの田島梨絵（25）の退団、田中千代美監督の退任をクラブ公式サイトで発表した。 今シーズンのVリーグ女子を10勝18敗の年間最終順位8位で終えた仙台。来シーズンはSV.LEAGUE GROWTH（SVグロース）に参戦することが決まっている。 退団が決まった加藤は下北沢成徳高校、松蔭大学を卒