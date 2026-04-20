ABEMAは、開局10周年を記念し、11日午後3時から12日午後10時にわたり、特別番組『30時間限界突破フェス』内にて「今日好きダンスバトル 一夜限りアーティストとコラボSP」を生放送した。【動画】今日好きメンバー＆豪華アーティストが「DEAR MY LOVER」を披露特別番組『30時間限界突破フェス』では、人気オリジナル番組の特別版に加え、ABEMAらしい挑戦的な企画も多数用意し、ABEMAのこれまでとこれからを象徴するような、歴史