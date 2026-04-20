ファミリーマートは、『岩下の新生姜入り 鶏つくね串』（税込189円）を21日から全国のファミリーマート約1万6400店にて数量限定で発売する。【写真】さっぱりとした味わいが楽しめる『岩下の新生姜入り 鶏つくね串』同店では、これまでにも『いなり寿司』や『冷たいまま食べるチキン南蛮（新生姜入りタルタルソース）』など、岩下の新生姜とコラボした商品を展開してきた。今回、ホットスナックの串物カテゴリーにおいて不動の