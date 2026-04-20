２０２６年は、書道に注目が集まる年になりそうだ。日本が誇（ほこ）る伝統文化として、今年の冬に国連教育・科学・文化機関（ユネスコ）の無形文化遺産への登録が話し合われる予定で、“世界の宝”となるかもしれない。読売中高生新聞では、書道に青春をかける高校生の物語を小説仕立ての特別企画「部活の惑星（わくせい）」として２週連続でお届けする。今週は仲間と書き上げる「書道パフォーマンス」に青春をささげる２校の