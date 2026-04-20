元「モーニング娘。」で元テレビ東京アナウンサーの紺野あさ美（38）19日、ABEMA「秘密のママ園2」（後9・00）に出演。夫で日本ハムから中日へ金銭トレードで移籍した杉浦稔大投手（34）への本音を漏らした。紺野は「夜中のお世話も全部こっちって担当で期待していなかった」とした上で、「オフシーズンに私が体調不良の夜中のお世話を変わってくれた。朝ご飯を子どもたちにパンを出してくれたことがあった」と自身の体調不良