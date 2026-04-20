TOMORROW X TOGETHER（TXT）が、17日付オリコン「デーリーアルバムランキング」の1位に返り咲いたことを、多くの韓国メディアが20日までに大きく報じた。スポーツ京郷は20日「TXTがオリコン奪還＆席巻」の見出しで「日本で発売した初日（14日）に1位となり、今回返り咲いた。長期ヒットの兆し」と伝え、スターニュースも同日「オリコンも韓国内チャートも頭角現す」のタイトルで報じた。T×Tの新アルバム「7YH Year：A Moment of S