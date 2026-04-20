Photo: 組橋信太朗 こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。デスクワークが続くと、どうしても運動不足になりがち。とはいえ、強い意志を持って運動を始めるのは難しく、ジムに行く時間をつくるのも一苦労…。筆者がまさにその1人なのですが、その悩みを解決してくれそうなプロダクト「無限階段PRO」がmachi-yaに登場しているとのこと。