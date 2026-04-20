春になり気温も上がってきたこの頃、レースアイテムが気になるという人も多いのでは？ 着ているだけで涼しげな雰囲気が漂うレース素材は、コーディネートにグッと清涼感を醸し出せそう。そこで今回は【GU（ジーユー）】から、今っぽいシャレ感のあるレーストップスを2点ご紹介。どちらも今から夏まで活躍してくれそうなアイテムなので、スタッフさんによるお手本コーデとともにぜ