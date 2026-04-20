セルティック前田大然が開始からわずか55秒でファーストゴールを決めたスコットランド1部セルティックに所属する日本代表FW前田大然が電光石火のゴールを決めた。現地時間4月19日のスコティッシュ・カップ準決勝のセント・ミレン戦に先発出場した前田が、開始からわずか55秒でこの試合のファーストゴールを決めた。MF旗手怜央がベンチに座るなか、先発起用された前田がキックオフ直後にゴールを奪う。キックオフしたボールを後