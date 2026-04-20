ダンスの日本プロリーグ・Dリーグの「LIFULL ALT-RHYTHM」が20日、公式サイトを更新。所属するメンバーのGOさんが不慮の事故により急逝したことを発表した。38歳だった。葬儀は遺族の意向により、近親者のみで執り行われることも知らせた。 【写真】プロダンサーとして活動していたGOさん 公式サイトでは文書を公開し、「この度、弊社が運営するプロダンスチーム『LIFULL ALT-RHYTHM（ライフ