元フジテレビで現在はフリーの永島優美アナウンサーが19日、自身のインスタグラムを更新。娘とピクニックに出かけたことを伝えた。 【写真】かわいく成長した永島アナの娘ママのお弁当もおいしそう 永島アナは「いい気候になってきたのでピクニック最近はどこへ行くにも、このビッグサイズのレジャーシートが欠かせません笑」と記し、サングラス姿で暖かな日差しを浴びるショットを添えて投稿