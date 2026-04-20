普門寺真庭市田原山上4日 岡山県真庭市の普門寺周辺では、4月18日から26日まで「花の山寺 春の花まつり」が開かれています。 四季桜やしだれ桜、八重桜などが美しく咲き、桜以外にも推定樹齢130年のシャクナゲなどが見頃を迎えているということです。 イベント期間中は、土日を中心に日替わりで、山菜天ぷらそば・よもぎあん餅などのご当地グルメや特産品を販売するほか、写真展や音楽ライブなども行います。また普