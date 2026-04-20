何か小さな音を聴き取りたいと思った際、目を閉じて視覚的な情報を遮断し、聴覚に集中するという人は多いはず。中国の上海交通大学の研究チームが、「目を閉じると騒がしい場所で音を聴き取る能力が向上するのかどうか」を実験した結果、意外な結果が明らかとなりました。Visual engagement modulates cortical criticality and auditory target detection thresholds in noisy soundscapes | The Journal of the Acoustical Socie