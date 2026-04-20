記事ポイント広島市のひろしまゲートパークで3日間開催されたアーバンスポーツ複合型イベントが延べ76,963人を動員ブレイキン、ダブルダッチ、3×3バスケットボール、スケートボード、パルクールの5競技と体験会を実施各競技の優勝結果や日別来場者数、入場無料の開催概要をまとめて紹介アーバンスポーツ複合型イベント「URBAN FUTURES HIROSHIMA 2026」が、広島市のひろしまゲートパークで開催されます。2026年4月17日から19日ま