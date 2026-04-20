お笑いコンビ「オードリー」の春日俊彰が２０日、埼玉・所沢市の西武園ゆうえんちで日本初の新アトラクション「シューティング遊園地」の事前取材会に登場。自身の娘について語った。春日は「西武園ゆうえんちの化身」に就任。昨年の「西武ゆうえんちプールの化身」に続いて２年連続の“化身”就任で、「（昨年が）好評だったんでしょうね、おそらく。この先、西武園ゆうえんちさんとは長い付き合いになるんじゃないかなと思っ