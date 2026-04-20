記事ポイントまゆりなclinic名古屋栄が2026年4月から施術・カウンセリング枠を大幅拡大厚労省承認の3波長レーザーと2方式を使い分けるパーソナライズ脱毛を提供就活、新生活、夏本番に向けて5〜8回の医療脱毛完了を見据えた通院を支援名古屋市中区栄の医療脱毛クリニック、まゆりなclinic名古屋栄が、2026年4月から施術とカウンセリングの受け入れ枠を大幅に拡大しています。就職活動や新生活のスタート、夏に向けた脱毛需要の高ま