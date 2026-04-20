森永乳業は、『森永あじわいソフト バニラ』『森永あじわいソフト バニラ＆チョコ』を本日より全国でリニューアル発売する。発売から22年を迎えるロングセラーシリーズで、パッケージ変更は初めて。あわせて中身も11年ぶりに刷新したという。【写真】新作に合わせて期間限定発売する『森永れん乳氷』、『森永れん乳氷バー』コーンアイス市場では価格上昇が続く一方、日常的に楽しめるデイリーアイスの需要は引き続き堅調だとい