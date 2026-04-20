NHKの音楽番組『うたコン』の4月21日放送回は、五木ひろし、石川さゆり、鈴木雅之、純烈、デーモン閣下といった豪華出演者が登場する「歌謡ミュージカル」を放送する。【写真】念願のFRUITS ZIPPERとの初共演に感情が高ぶりまくる志田未来今回の「歌謡ミュージカル」は、鈴木雅之＆渋谷凪咲の名曲「渋谷で5時」から始まる、昭和、平成、令和のヒットソング満載のドタバタ物語。この日“五木商事（社長役：五木ひろし）”の新人