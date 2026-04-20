4人組ロックバンド・レトロリロンが、自身最大規模となるツアーのファイナル公演を18日に東京・Zepp Hanedaで開催した。同公演のオフィシャルレポートが到着した。【写真】注目バンド！レトロリロンのライブ写真がたっぷり■オフィシャルレポートレトロリロンにとって過去最大規模となる『RETRORIRON 1st Full Album「コレクションアローン」RELEASE ONE-MAN TOUR 2026』が、18日に東京・Zepp Hanedaでファイナルを迎えた。全