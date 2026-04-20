停戦期限が迫る中、イランとアメリカによる2回目の和平交渉の行方が注目されている。イラン側の交渉団の1人として同行したテヘラン大学のメフディ・ハンアリザデ教授が、日本のメディアの取材に初めて応じ、内情などを語った。「アメリカは目標何一つ達成していない」19日、Mr．サンデーが取材したのは、イラン最高峰のテヘラン大学で教授を務める、メフディ・ハンアリザデ氏。1週間前に行われた和平交渉では交渉団の1人として、最