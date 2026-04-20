日清食品ホールディングスは、即席麺などの製造に使用するパーム油の持続可能な調達を目指し、マレーシアの農園や搾油工場で新たな検証を開始する。三井物産が同国サバ州で推進する「ランドスケープアプローチ」の趣旨に賛同し、効果を検証するパートナー企業の1社目として参画した。ランドスケープアプローチは、サプライチェーンにおける環境破壊や人権侵害などの課題を個別に捉えるのではなく、地域全体を一つの単位として