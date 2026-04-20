大阪海苔協同組合は大阪市社会福祉協議会に車椅子10台を贈った。2月に大阪天満宮で開催した、チャリティセールの収益金で購入したもの。4月9日に牧野修平チャリティ実行委員長らが社会福祉センターを訪れ、浅井俊之事務局長に目録を手渡した。組合は1997年から車椅子の寄贈を始め、今回で通算284台目となった。障がい者施設と大阪市社会福祉研修・情報センターで活用される。今回は焼海苔（全形10枚入り）2000袋も寄贈。市内