ダイエーは今月25日にオープンする「イオンタウンあびこ駅前」（大阪市住吉区）に、「フードスタイル」の1号店を開店する。ダイエーと光洋が統合した新生ダイエーは店舗数187店、3000億円の売上規模を持つ。3日に会見した西峠泰男社長は「既存店への投資を中心に行い、店舗モデルの刷新を目指す」と方針を述べた。昨年リニューアルし実証実験を行った住道店は、ダイエーと光洋の両社が持つ特徴を生かし、生鮮デリカを強化