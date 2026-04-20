地方は年金生活の方が多く、生活コストが上昇した影響を直接的に受ける。物価は上がっても年金は上がらず、電気代やガソリン代も確実に上がる。人口減少と高齢化が従来はボディブローだったが、今は顔面パンチのように効いてきている（大阪市での決算会見で）。ソース