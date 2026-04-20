「余分な注文は控えてくださいと言われた」。原料事情について話を聞きに行ったつもりが、話題は資材の仕入れに。地方にある調味料メーカーの社長は困惑していた。▼食品原料は高騰しているとはいえ、手に入らないわけではない。しかし、包装資材業者からは新規注文は受けられないと告げられた。新製品の発売を考えていたが「延期せざるを得ないかも」と表情は曇る。中東情勢を受け、同様の話を聞くことが増えた。▼リーマンショ