サカナクションが、2026年秋に全国アリーナツアー「SAKANAQUARIUM 2026」の開催を発表した。日程は9月8日（火）から10月4日（日）にかけて、東京・日本武道館、大阪・大阪城ホール、兵庫・神戸GLION ARENA KOBEの3都市、全10公演となる。昨年行われた「SAKANAQUARIUM2025 “怪獣”」は、17会場34公演がすべて即日ソールドアウト。急遽追加されたKアリーナ横浜公演（2025年8月26日・27日）を含む半年以上にわたるツアーは、サカナク