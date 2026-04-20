現地時間19日に行われたポルトガルリーグの第30節のベンフィカ戦でスポルティングMF守田英正が今シーズン初ゴールを挙げた。ホームにベンフィカを迎えたスポルティング。守田はこの試合もスタメン出場を果たしたが、27分にハンドで先制点となるPKを献上してしまう。しかし、後半72分、右サイドからのクロスに飛び込み豪華なヘディングゴールを叩き込んだ。スポルティングは守田のゴールで同点に追いついたが、後半ATに勝ち越しゴー