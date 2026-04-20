プレミアリーグ第33節、マンチェスター・シティとアーセナルの一戦は2-1とシティが勝利した。これによりシティは1試合消化が少ない状態で勝ち点を67まで伸ばし、首位アーセナルの背中を捉えた。得失点差もほとんどなくなっており、ミッドウィークに行われるバーンリー戦にシティが2点差以上の勝利を収めることで順位は逆転する。『THE Sun』は、ベッティングサイト『FindSisterSites』のスーパーコンピュータであるBETSiEが最新の