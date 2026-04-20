THE JET BOY BANGERZが、2ndアルバム『JET BANGIN'』を7月1日にリリース。また、収録曲「Snaps」が5月15日に先行配信される。 （関連：THE JET BOY BANGERZ、さらにパワーアップしたステージと絆爆発力のあるパフォーマンスが叶える夢） 今作には新曲のほか、EP『まさか泣くとは思わなかった』からシングル「HEAD UP introduced by Zeebra」までのすべての楽曲を収録。初回生産限定LIVE盤には『TH