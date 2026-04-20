LINEヤフーは20日、AIエージェントの新ブランド「Agent i」の提供を開始した。LINEとYahoo! JAPANのAIを統合したもので、両サービスから利用できる。 いわゆるエージェント型AIとして機能する。たとえば「京都の観光モデルを作って」といったプロンプトや、手書きメモの画像を清書したりセール情報を後日リマインドしてくれたりする。 裏側では、LINEヤフーの100以上のサӦ