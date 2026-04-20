住信SBIネット銀行は、2カ月ものの円定期預金を対象に、通常金利と現金特典を合わせて年利1.00％相当（税引後 年0.79％相当）を還元するキャンペーンを開始した。対象期間中の預金残高の増額分が還元の対象となる。期間は5月31日まで。 期間中、円定期預金2カ月ものへ預け入れた資金のうち、キャンペーン前日の4月19日時点の円預金残高（普通・定期の合計）からの増額分に対して特典が付与される。定期預金の