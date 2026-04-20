１９日放送の日本テレビ系バラエティー番組「ＧｏｌｄｅｎＳｉｘＴＯＮＥＳ」（日曜・後９時）に俳優の志尊淳と女優の長濱ねるがゲスト出演した。現在、同局で放送中のドラマ「１０回切って倒れない木はない」（日曜・後１０時半）で志尊、長濱と番組キャスト「ＳｉｘＴＯＮＥＳ」の京本大我は共演中。京本が「僕のドラマに（２人が）出演してくれている」と言うと、メンバーは「大我が主演で？」と質問。京本は「あ、僕は３