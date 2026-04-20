焼肉ライクは、新たな食べ放題「一人焼肉食べ放題」を20日より一部店舗で開始する。【写真】臭いがつかない！焼肉ライクの無煙ロースター同店は“1人1台の無煙ロースター”を導入し、自分のペースに合わせて好きな部位を好きなだけ自由に楽しむことができる焼肉ファストフード店。「1人でも色々な部位を注文できる」「女性1人でもお店に入りやすい」「提供3分以内だから時間に余裕がなくても行ける」「1000円で焼肉が食べられ