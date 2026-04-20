福島県北塩原村の桜峠でオオヤマザクラが見頃を迎え、峠を鮮やかなピンクに染めている。２００１年に天皇、皇后両陛下の長女愛子さまが誕生されたことを記念し、翌年に２００１本が植えられた。その後も植樹が続き、現在は約３０００本が立ち並ぶ。天候で開花時期が前後し、咲いている期間も短いため「まぼろしの桜」とも称される。栃木県茂木町から訪れた会社員男性（４７）は「桜の色のグラデーションがきれい」と笑顔で話