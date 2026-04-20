先週の巨人２軍はファーム・リーグ６試合で４勝１敗１分けだった。１４日からは静岡でのハヤテ３連戦に２勝１分け。１７日からはＧタウンでの楽天３連戦に２勝１敗だった。先週は野手では育成選手のルーキー知念大成外野手が出場３試合連続２安打で１０打数６安打。萩尾匡也外野手は１３打数５安打、打率３割８分５厘。萩尾はシーズントータルでも２軍で打率３割３分９厘と好調を維持している。その他の野手では、昨秋の両