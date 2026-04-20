お笑いコンビ、メイプル超合金のカズレーザーが20日、日本テレビ系「DayDay．」に出演。京都府南丹市で市立園部小に通う安達結希さんの遺体が遺棄され、遺体遺棄の疑いで父親の安達優季容疑者が逮捕された事件をめぐり、MC陣が連日の報道に葛藤をにじませたことに私見を述べた。番組はトップニュースでこの事件について取り上げた。VTR後、MCのフリーアナ武田真一は連日の報道に複雑さをにじませ「非常にもどかしいけれど、それが