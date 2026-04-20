セルティックに所属する日本代表FW前田大然のパフォーマンスに高評価が与えられている。スコティッシュカップ準決勝が19日に行われ、セルティックはセント・ミレンと対戦。試合開始55秒でGKにプレスをかけた前田が相手GKのキックをブロックしたのがそのままゴールに入り先制点を決めると、前半終了間際にはアンソニー・ラルストンのゴールで2点差で折り返したが、後半に2失点を喫して90分が終了した。そのまま試合は延長戦に