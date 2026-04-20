上沼恵美子が20日、ABCラジオ「上沼恵美子のこころ晴天」に生出演し、13日に迎えた71歳の誕生日を振り返った。「先週は誕生日で、みなさんからたくさんプレゼントをいただきました」と明かし、「もし5年前に仕事をやめていたら、こんなことはなかったな」と、しみじみと話した。プレゼントの中でもとくにゴージャスなのが「叶姉妹さんが毎年、大きなコチョウランを贈ってくださる。メッセージを添えてくれる。毎年、すごいコチョウ