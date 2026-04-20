ABEMA『市川團十郎を笑わせたら1000万円』が12日に配信された。『市川團十郎を笑わせたら1000万円』場面カット○様々なフィールドで活躍する芸人たちが大集結『市川團十郎を笑わせたら1000万円』は、笑わせ自慢の芸人たちが、制限時間1分間の内に渾身のネタを披露し、歌舞伎俳優・市川團十郎を笑わせることができたら賞金1000万円を獲得できる、『30時間限界突破フェス』オリジナル企画。今井らいぱち、ウエスP、オダウエダ、カー