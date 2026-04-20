&TEAMが、ソウルの中心部に特別な“アジト”を設け、ファンとの距離をさらに縮める。4月20日、所属事務所YX LABELSによると、&TEAMは日本3rdミニアルバム『We on Fire』の発売を記念し、来る25日にソウル・龍山（ヨンサン）アイパークモール「ザ・テラス」で大規模オフラインイベントを開催する。【写真】「令和の花男」K＆JO、最強貴公子SHOT今回のイベント空間は、&TEAMの独自の世界観である“狼男アジト”を現実に