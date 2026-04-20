【モデルプレス＝2026/04/20】グローバルガールズグループ・Kep1er（ケプラー）が、5月に開催を予定していたJAPAN FANMEETING 「Kep1arcade」の一部公演を中止することがわかった。4月20日、公式サイトを通じて発表した。【写真】Kep1er、ミニ丈で美スタイル披露◆Kep1er、日本ファンミ一部公演中止公式サイトでは、「【重要】Kep1er JAPAN FANMEETING 『Kep1arcade』一部公演中止のお知らせ及び払い戻しのご案内」と題したお知ら