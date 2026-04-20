明治は4月28日、「きのこの山」シリーズから、特別フレーバー「駄菓子屋さんのきなこ棒風味」を関西限定で発売する。1975年発売の「きのこの山」は、大阪工場で開発された“大阪生まれ”。2025年9月に発売50周年を迎えた記念企画のひとつとして、新商品を関西限定で展開する。【すべての画像を見る】〈“懐かしさ”を感じられる限定商品〉◆関西限定「きのこの山 駄菓子屋さんのきなこ棒風味」オープン価格きなこ棒風味のチョコレ