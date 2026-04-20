【モデルプレス＝2026/04/20】女優の上坂樹里が4月20日、自身のInstagramストーリーズを更新。直筆のメッセージを公開し、反響が寄せられている。【写真】20歳「風、薫る」主演「見本のような美文字」直筆メッセージが話題◆上坂樹里、美文字公開現在放送中の連続テレビ小説「風、薫る」（NHK総合・毎週月〜土あさ8時〜ほか）で主演を務める上坂は、メモ帳に書いた直筆のメッセージを公開。「おはようございます！昨日は暑くて夏か