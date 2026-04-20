香川県庁 香川県が4月20日、2026年3月分の地域情勢を発表しました。 景況判断は「持ち直しの動きが続いている」としています。 官公庁や法人などの統計資料をもとに、香川県がまとめたものです。 各指標別では、百貨店・スーパー販売額は「全店ベースで16カ月ぶりに前年同月を下回る(2月)」、コンビニエンスストア販売額は「12カ月連続で前年同月を上回る(2月)」、主要観光地の入込客数は「5カ月連