週明け２０日前場の香港マーケットは、主要９０銘柄で構成されるハンセン指数が前営業日比２１６．６５ポイント（０．８３％）高の２６３７６．９８ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が６８．４４ポイント（０．７７％）高の８９１３．４６ポイントと反発した。売買代金は１３５３億１３９０万香港ドルにやや拡大している（１７日前場は１２６０億６４７０万香港ドル）。投資家心理がやや上向く流