女優の吉瀬美智子（51）が20日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・47）にVTR出演。スタジオにゲストとして生出演した女優・野呂佳代（42）に向けてコメントを寄せた。2人は2024年放送の同局ドラマ「アンメットある脳外科医の日記」での共演を機に距離を縮め、野呂を「ノンティー」と呼ぶ仲。野呂の人柄について、吉瀬は「意外とまじめ」と表現した。そして“これだけは言っておきたいこと”として、野呂のSNSで「い